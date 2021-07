Lady Gaga : Sublime en robe transparente, la chanteuse improvise un défilé de mode

Le statut de style icon de Lady Gaga n'est plus à prouver. La superstar s'entête quand même à le consolider à chacune de ses apparitions. Elle régale ses fans et les passionnés de mode, tombés sous le charme de sa robe en dentelle transparente...

Paris accueillera bientôt une nouvelle Fashion Week Haute Couture, mais c'est à New York que se tient le défilé le plus prisé ! Lady Gaga y a posé ses valises cette semaine. Arrivée en jet privé en provenance de Los Angeles, l'actrice et chanteuse de 35 ans s'est installée à l'hôtel Plaza. Elle a fait de l'entrée du 5 étoiles son podium à ciel ouvert.

Ce podium, Gaga y parade avec élégance. Mardi 29 juin 2021, la future héroïne du film House Of Gucci (qu'elle a tourné en Italie) est sortie vêtue d'une magnifique robe noire Alexander McQueen, dotée d'un haut en dentelle transparent. Elle s'est ensuite changée pour enfiler une craquante robe rose à pois Alessandra Rich. Lady Gaga l'avait accessoirisée d'un Mini Peakaboo blanc de Fendi et de souliers blancs.

Mercredi 30 juin, Lady Gaga s'est permis un petit bain de foule. L'intervenante star de la docu-série The Me You Can't See (produit par le prince Harry et Oprah Winfrey) a signé quelques autographes et pris des selfies avec les fans qui l'attendaient devant le Plaza. Elle les a également subjugués avec une robe fendue noire et blanche Giuseppe di Morabito.