Laeticia Hallyday à Paris : resplendissante pour une visite chez Pascal Balland

Un week-end d'anniversaires

Le week-end dernier, Laeticia Hallyday s'est montrée particulièrement active sur les réseaux sociaux. La maman de Jade et Joy a célébré plusieurs personnes chères à son coeur : sa grand-mère adorée Élyette Boudou et l'animateur Marc-Olivier Fogiel, dont elle est très proche.

"Joyeux anniversaire mamie. 85 ans et toujours aussi rock and roll. Tu es essentielle mamie, tu es une part de moi, la mémoire de mon enfance. On t'aime fort pour toujours", a écrit sur une photo d'elle et sa grand-mère. "Je t'aime ma petite mamie d'amour", a-t-elle commenté une autre image. "Je t'aime tant mon Marco", a-t-elle adressé à Marc-Olivier Fogiel, avec une photo souvenir prise en vacances. Laeticia Hallyday portait une jolie robe très décolletée à cette occasion.