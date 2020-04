Laeticia Hallyday : Déchirant message à celle qui l'aide à affronter la vie

Des mots déchirants et magnifiques. Laeticia Hallyday a fait fondre le coeur de ses abonnés sur Instagram, en postant une photo d'elle avec sa regrettée arrière-grand-mère, Odette. Elle a souhaité faire savoir à ses abonnés à quel point cette femme était son pilier dans la vie.

Sur son compte suivi par 455 000 followers, la veuve du rockeur Johnny Hallyday écrit : "Bonne fête à toutes les #Odette. C'était le nom de mon arrière-grand-mère adorée. Quand je regarde le ciel, quand je suis triste et que je repense aux bons souvenirs passés avec mon arrière-grand-mère, je vois toujours cette étoile qui brille plus que les autres, quand j'ai une étape difficile à franchir, je prie toujours en invoquant ma petite mamé, j'ai l'impression d'être plus proche d'elle, qu'elle veille et m'aide à surmonter des tas de choses depuis le départ de mon mari , grâce à elle, je me sens un peu plus forte, car je sais qu'elle est avec moi où que j'aille. Comme mon mari, elle sera pour toujours ma bonne étoile. D'en parler, ça aide pour essayer d'estomper la douleur de l'absence, on ne guérit jamais de la perte d'un être cher, mais ça aide d'en parler. Ce sont nos Anges gardiens, nos étoiles, ils seront toujours là pour nous, quoi qu'il arrive et j'espère que, de là-haut, s'ils nous voient et nous entendent, qu'ils seront toujours fiers de ce que nous sommes. #endlesslove"

Un très beau message de Laeticia Hallyday (45 ans), qui a tout récemment pleuré un autre mort : celle du chanteur Christophe. La jolie blonde, actuellement confinée avec ses filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans) chez elle à Los Angeles, peut aujourd'hui compter sur une autre épaule sur laquelle s'appuyer en cas de besoin... Depuis plusieurs mois, elle a retrouvé l'amour auprès du restaurant Pascal Balland (47 ans). Une relation à distance de Paris à Saint-Barthélemy en passant par Los Angeles !