Laeticia Hallyday prépare un musée itinérant en l'honneur de Johnny : "La route, c'était sa vie"

Laeticia Hallyday ne cesse de prouver son amour et sa reconnaissance à celui qui a été son époux durant plus de 20 ans. Elle travaille d'arrache-pied depuis près de deux ans pour rendre hommage au Taulier, décédé le 5 décembre 2017, et a organisé un concert, qui se tiendra le 14 septembre à l'Accor Arena et sera diffusé en direct sur France 2. Une esplanade, un bar lui sera dédié et une sculpture seront inaugurés ce même jour à Paris. Laeticia Hallyday a expliqué qu'elle travaille sur un autre projet, en rapport avec le rockeur et son oeuvre. Sur le plateau de Quotidien, la quadragénaire a déclaré : "J'ai reçu énormément de lettres de fans de Johnny après son départ, qui ressentait un vide et une frustration de ne pas pouvoir aller se recueillir sur sa tombe à Saint-Barthélemy. J'ai donc imaginé un lieu où aller se recueillir, poser des fleurs, écouter de la musique serait possible. Ce qu'on fait à Saint-Barthélemy, on va pouvoir le faire à Paris".

En plus des nombreux événements programmés le 14 septembre, la compagne de Jalil Lespert a confié qu'un musée itinérant est aussi en cours de création ! "Je travaille en ce moment sur une exposition itinérante parce que je pense que Johnny n'aurait pas aimé quelque chose de figé. Ca ne lui ressemble pas, c'était un homme qui était sur les routes toute sa vie", a-t-elle déclaré.

Avant de poursuivre : "On va partir sur les routes pendant 5 ans et on va proposer un musée comme une tournée. On va aller à la rencontre des gens. J'ai découvert l'exposition itinérante sur David Bowie et lorsque j'ai rencontré Jalil, il m'en a beaucoup parlé et m'a donné l'idée. On a commencé à travailler il y a huit mois et j'ai hâte". Au Parisien, Laeticia Hallyday a confié que cette exposition "s'installera d'abord pendant six mois à Bruxelles et voyagera ensuite dans toute la France". Ce musée itinérant célèbrera les 5 ans de la mort du Taulier.