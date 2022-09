Laeticia Hallyday ultra décolletée pour Messika, complicité assumée avec Dadju

Pas de soirée en famille pour Laeticia Hallyday ce jeudi 29 septembre. A Paris, la veuve de Johnny Hallyday a honoré l'invitation qu'elle avait reçue pour assister au défilé Messika, auquel Naomi Campbell a donné de sa personne, pour découvrir la collection Beyond The Light de la somptueuse maison. Une jolie soirée où elle a pu croiser Valérie Messika, créatrice de la marque aux idées aussi brillantes que les diamants qu'elle chérit. Laeticia Hallyday était d'ailleurs tout aussi lumineuse. La maman de Jade, 18 ans et Joy, 14 ans, portait une magnifique robe noire longue plissée sur le ventre et habillée d'une imposante rose violette en velours juste en-dessous de sa poitrine, mise en valeur par un décolleté qui n'a laissé personne de marbre.

Laeticia Hallyday a pu faire connaissance avec de nouvelles personnes au cours de la soirée. Parmi elles, le rappeur Dadju, frère de Gims, avec qui elle s'est montrée complice et proche pendant le show. Pas de quoi inquiéter Jalil Lespert, compagnon de Laeticia, dont elle est toujours follement amoureuse, en témoignent les déclarations qu'elle lui adresse sur les réseaux sociaux.

Laeticia Hallyday et Dadju n'étaient évidemment pas les seuls spectateurs à venir découvrir les dernières créations de la marque de joaillerie. À leurs côtés, la famille Messika, dont le papa André, Carla Ginola, Anne Parillaud, Laurence Ferrari, Ophélie Meunier et son mari le producteur Mathieu Vergne ainsi que Laury Thilleman et le footballeur Marco Verratti au côté de son épouse Jessica.

Après avoir chanté lors d'un récent défilé, Carla Bruni avait cette fois-ci choisi de n'être que spectatrice. C'est divine, comme toujours, que l'artiste est apparue : pour la soirée, la femme de Nicolas Sarkozy avait misé sur une longue robe noire moulante et un grand manteau en cuir marron sur lequel ses cheveux légèrement ondulés tombaient en cascade. Même Emily Ratajkowski, fraîchement séparée de son futur ex-mari Sebastian Bear-McClard, n'a pas réussi à lui faire de l'ombre...