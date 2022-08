Laetitia Casta au naturel : topless sur la plage, l'actrice est sublime !

Un acteur avec lequel elle s'est mariée en 2017, dans son petit paradis corse, et avec qui elle a eu un quatrième enfant, Azel, né en mars 2021. Un bébé qui complète une belle famille recomposée, entre Sahteene, 21 ans d'une première union avec Stephane Sednaoui, et Orlando puis Athena (presque 16 et 13 ans), issus de son mariage avec Stefano Accorsi. Sans oublier Oumy, la fille de 13 ans adoptée par Louis Garrel !

Et au-delà de collaborer avec son mari, Laetitia Casta semble parfaitement s'entendre avec sa belle-famille, puisque c'est dans le film de Brigitte Sy, sa belle-mère, qu'elle vient de tourner. "Au-delà du fait qu'elle est la mère de Louis, c'est une femme avec un talent incroyable, et dès la première rencontre je suis passée outre que ce soit ma belle-mère. Il y a eu entre nous un truc étrange et très beau de femme à femme, une sorte de passation. Elle m'a écrit une lettre qui m'a beaucoup touchée", a-t-elle confié à Marie-Claire.

"Elle me parlait de la mère que je suis – et que j'essaie d'être", a-t-elle continué. "Il y a une chose dans ma vie que j'ai peut-être réussi à faire, c'est de lier mon travail artistique et mon rôle de mère. Je n'ai pas fini, ce n'est pas encore gagné mais ça a pris une grande place dans ma vie. Et ce n'est pas toujours facile quand on est dans un métier créatif".