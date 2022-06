Laura Smet prête pour son grand retour : cette première qui l'attend, révélations

Installée au Cap Ferret depuis la crise sanitaire, Laura Smet se fait naturellement plus rare à Paris. Mais n'en oublie pas pour autant sa carrière, à laquelle elle va apporter un nouveau souffle avec une grande première. En effet, comme nous l'apprend le JDD ce dimanche 12 juin, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye s'apprête à monter sur les planches. "Elle va connaître son baptême du feu au théâtre", écrivent nos confrères. L'actrice de 38 ans, que l'on retrouvait il y a peu dans la série Capitaine Marleau, sera avec Jean-Pierre Darroussin, à l'affiche du Principe d'incertitude de l'Anglais Simon Stephens, sur les planches du théâtre Montparnasse, et ce à compter du 22 septembre.

Dans cette pièce mise en scène par Louis-Do de Lencquesaing, réalisateur de La Sainte Famille, dernier film dans lequel Laura Smet a tourné en 2019, elle fera donc son grand retour avec une grande première. Loin du tumulte médiatique parisien, Laura Smet a largement pris goût à cette vie paisible que lui offre le bassin d'Arcachon. Mère d'un petit garçon prénommé Léo (né le 7 octobre 2020, appelé ainsi car c'est le deuxième prénom de son regretté papa), la femme de Raphaël Lancrey-Javal n'hésite néanmoins pas à revenir lorsque l'évènement en vaut le détour.

Une soirée avec son ex

On a ainsi pu voir Laura Smet au 15e anniversaire du prix de la Closerie des Lilas au mois d'avril dernier, dans le mythique restaurant parisien. Si elle ne concourrait pas pour le prix, elle faisait partie des jurés invités de cette édition 2022. La comédienne a ainsi pu voir le sacre d'Elena Piacentini, auteure corse de polars, avec son roman Les silences d'Ogliano, mais aussi croisé la route de son ex Frédéric Beigbeder. Si tous les deux ont refait leur vie depuis leur histoire qui s'est achevée en 2006, ils gardent néanmoins de très bons rapports. Laura Smet a d'ailleurs même invité ce dernier à son mariage avec Raphaël Lancrey-Javal. Un geste que le papa de trois enfants avait beaucoup apprécié. "J'ai trouvé ça très chic de sa part de nous inviter et c'est pourquoi j'y suis allé avec Lara. C'est une preuve d'intelligence et d'amitié", avait fait savoir l'illustre écrivain.