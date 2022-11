Laurent Ruquier piquant : il attaque une Grosse Tête sur son look... et se fait vivement rembarrer

Une répartie qui a fait rire l'ensemble de la table mais n'a absolument pas décontenancé Melha Bedia : "Je viens chez RTL, a-t-elle d'abord répondu. J'ai Olivier Bellamy en face de moi, j'ai Az et j'ai Christophe Beaugrand. Je vais séduire qui, je vous en supplie ?" Une réponse qui n'a pas manqué de bien faire rire Laurent Ruquier !

Il faut dire qu'Olivier Bellamy, journaliste et animateur de radio, est bien plus âgé qu'elle, que l'humoriste Az est en couple avec l'influenceuse Isabeau Delatour depuis plusieurs mois et que Christophe Beaugrand est en couple (et très heureux !) avec son mari Ghislain. Alors, Melha tombera-t-elle amoureuse d'une autre Grosse Tête ? On en doute un peu !