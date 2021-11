Le prince Albert "furieux" contre la mère de son fils Alexandre, il explique

Si Albert de Monaco préfère la discrétion sur sa relation avec son fils Alexandre, mais également Jazmin (29 ans), son autre enfant né hors mariage, il met de plus en plus en avant son héritier le prince Jacques et sa soeur la princesse Gabriella. Du haut de leurs 6 ans, les jumeaux nés de son union avec Charlene ont multiplié les apparitions ces derniers mois et vont même accompagner leur père à la COP26 de Glasgow.