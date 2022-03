Léa Seydoux dévastée par la mort de Gaspard Ulliel, elle confie son "choc inouï"

En tournée de promotion pour son nouveau film, L'histoire de ma femme, qui sortira au cinéma mercredi prochain, Léa Seydoux a accordé une nouvelle interview Journal du dimanche de ce 13 mars 2022. Un entretien au cours duquel la comédienne est revenue sur le décès tragique de son ami Gaspard Ulliel, survenu en janvier dernier, des suites d'un terrible accident de ski.

Après avoir joué ensemble dans les films Saint Laurent (2014) et Juste la fin du monde (2016), Léa Seydoux et Gaspard Ulliel devaient se retrouver sur le tournage du film La Bête, sous la houlette de Bertrand Bonello. Projet qui se fera malheureusement sans le comédien... "Je devais faire le prochain film de Bertrand Bonello, mais je ne sais pas quand on pourra tourner, car on doit d'abord remplacer Gaspard", a expliqué Léa Seydoux, auprès de nos confrères.

Au-delà d'un partenaire, Gaspard Ulliel était un ami proche de l'actrice : "Il faisait partie de ma famille de cinéma. Nos parcours sont parallèles." La star de 36 ans a rappelé qu'ils "avaient presque le même âge", qu'ils se connaissent depuis leurs 20 ans et qu'ils avaient "eu un enfant quasiment en même temps". "On aurait dû vieillir ensemble..." Léa Seydoux était enceinte de son fils George (qu'elle partage avec son compagnon André Meyer) quand ils assuraient ensemble la promotion de Juste la fin du monde (voir diaporama). De son côté, Gaspard Ulliel était lui aussi papa d'un petit garçon, Orso, né en 2016 de sa relation avec Gaëlle Pietri.

Admirative de la "grâce" du défunt comédien, la star ajoute qu'elle aimait "sa façon intelligente, pas du tout narcissique, de parler du métier" : "Et il avait cette façon de flotter, d'être là sans être là, dans laquelle je me reconnaissais." Lors des obsèques de Gaspard Ulliel, organisées à Paris le 27 janvier dernier, Léa Seydoux et de nombreux camarades de cinéma s'étaient réunis pour un dernier adieu. L'image du petit Orso, face au cercueil de son papa, n'avait pas manqué de bouleverser le public... Le 25 février dernier, c'est avec une vive émotion, en larmes, que Léa Seydoux avait assisté à l'hommage rendu à son ami par Xavier Dolan. "Sa mort a été un choc inouï, je n'arrive toujours pas à y croire", conclut-elle.