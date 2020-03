Léa Seydoux : Son personnage meure-t-il dans le prochain James Bond ?

"Vous allez pleurer". Il a suffi de trois petits mots de Léa Seydoux pour plonger les fans de James Bond dans la plus grande inquiétude. Le DailyMail rapporte en effet les propos de l'actrice française de 34 ans, et ils laissent présager qu'un personnage va mourir dans le prochain film de la saga James Bond, Mourir Peut Attendre :"Il y a beaucoup d'émotion dans ce James Bond. Il est très émouvant. Je parie que vous allez pleurer. Quand je l'ai vu j'ai pleuré, ce qui est étrange vu que je suis dedans".

La comédienne parle-t-elle sans le dire du destin de son personnage, la psychiatre Madeleine Swann, dont James Bond tombait amoureux dans Spectre et qui sera de retour dans le nouveau film ? Difficile à dire, même si les conquêtes du célèbre agent dans les précédents films ont souvent des destins tragiques.

Mourir Peut Attendre et la sortie du film aussi. En effet en raison de l'épidémie de coronavirus qui touche en ce moment tous les pays le 25e volet de la saga, dont la première mondiale était prévue le 31 mars à Londres avant sa diffusion dans les salles obscures, sortira finalement le 12 novembre au Royaume-Uni et aux États-Unis le 25 novembre. Les dates pour le reste du monde restent à préciser, ont indiqué les producteurs sur Twitter.

Dans Mourir Peut Attendre James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques...

Aux côtés de Daniel Craig, qui a récemment avoué vouloir déshériter ses enfants, et Léa Seydoux, les spectateurs retrouveront également Naomie Harris (Eve Moneypenny) et Ben Whishaw (Q), déjà présents dans le précédent film. Ana de Armas (la nouvelle compagne de Ben Affleck), Rami Malek et Lashana Lynch complètent la distribution.