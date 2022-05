Loana : Radieuse à Cannes, nouvelle apparition remarquée !

Il faut dire qu'un festival de Cannes sans Loana... n'en serait pas vraiment un ! Depuis sa victoire dans Loft Story en 2001, elle n'en a pas loupé beaucoup, faisant les grandes heures des nombreuses soirées qui se tiennent en marge du Festival. Mais depuis plusieurs années, la jeune femme s'est beaucoup battue avec ses propres démons : alcool, drogue... elle a tout testé.

Cependant, depuis 18 mois, elle semble aller mieux, remonter la pente et tout laisser derrière elle : ses dernières frasques se sont produites en octobre 2020 puis février 2021. A l'époque, la mère de Mindy avait été retrouvée dans la rue après une crise de démence et avait été hospitalisé en psychiatrie. Quelques mois plus tard, elle avait été droguée au GHB et hospitalisée dans un état très grave. Menacée d'être placée sous curatelle, elle avait annoncé qu'elle voulait porter plainte contre son ancien compagnon, Frederic, et contre sa mère, Violette, pour abus de faiblesse et escroquerie. Elle les accusait également de violences.

Un affaire dans laquelle elle a toujours été soutenue par Eryl Prayer : en février 2021, alors qu'elle avait accusé Sylvie Ortega de l'avoir droguée, le chanteur n'avait pas hésité à aller la défendre sur le plateau de TPMP. Les insultes avaient d'ailleurs fusé entre eux, le chanteur ayant traité la deuxième de "sal*pe".