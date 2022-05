Louane en brassière et mini-short sexy à sequins Dior : son "outfit de folie" séduit !

Louane Emera est une jeune femme de 25 ans comme les autres. Et comme ces dernières, la chanteuse a un rapport parfois compliqué avec son apparence. Dans les colonnes de Marie-Claire, la star révélée dans The Voice à l'âge de 16 ans l'évoquait avec des mots justes. "C'est un rapport assez changeant, qui évolue au fil des années. Qui est assez compliqué aussi, comme, je pense, pour la plupart des personnes de mon âge ou plus jeunes, qui grandissent dans notre société. Certains jours, je me sens très bien dans mes baskets. D'autres, c'est plus dur. Le rapport à son corps est un apprentissage de soi continuel", a avoué celle qui a été victime à plusieurs reprises de de grossophobie. Et lorsque la jeune maman – d'une petite Esmée – se sent bien dans sa peau, Louane n'hésite pas à enfiler des tenues sublimes et originales.

Et c'est dans un ensemble Dior rouge à sequins, composé d'une brassière et d'un mini-short, que l'interprète de Donne-moi ton coeur, que l'on retrouve ce lundi 16 mai 2022 sur TF1 dans Visions, est apparue ce samedi 14 mai sur Instagram. "Merci Clermont c'était incroyable!!!!!", a-t-elle écrit en légende avant de remercier Dior et Mathilde Favier, directrice des relations célébrités pour la maison de luxe. "Merci pour l'outfit de folie", a précisé celle qui a récemment retrouvé la scène. En commentaires, une foule de compliments de la part de sa communauté.