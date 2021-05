M. Pokora et Christina Milian fêtent le premier mois de bébé avec une adorable photo

Depuis la naissance du petit Kenna le 24 avril dernier, M. Pokora et sa compagne, la chanteuse Christina Milian, n'ont d'yeux que pour lui ! Après la naissance d'Isaiah l'an dernier et le mariage, tout semble aller pour le mieux entre les deux amoureux et ils viennent une nouvelle fois de le prouver avec une magnifique publication sur le compte Instagram de la belle américaine.

La jeune femme de 39 ans a partagé à ses 6,6 millions d'abonnés un cliché de son nouveau-né, de dos, pendant que les deux parents le couvrent de bisous. Une photo attendrissante accompagnée d'un texte très touchant avec une belle pointe d'humour : "Joyeux anniversaire de un mois à notre doux petit Kenna ! Notre famille est maintenant complète avec toi. Ne t"inquiète pas si on t'étouffe avec nos bisous. On ne peut pas s'en empêcher ! Nous t'aimons, Maman et Papa".

Une publication qui n'a pas tardé à faire réagir les fans de la chanteuse, qui n'hésite pas à partager de tendres moments avec Kenna. La publication a déjà récolté plus de 235 000 likes pour plus de 700 commentaires de proches ou d'anonymes, conquis devant tant de mignonnerie. "Tellement beau", "J'aime votre adorable famille" ou encore "Un derrière de crâne tellement mignon" en référence au petit Kenna, que l'on voit uniquement de dos. Autant d'internautes ravis de voir le couple fêter le premier mois de leur petit dernier.