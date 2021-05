M. Pokora : Première sortie à la piscine avec son fils Isaiah, adorable bébé nageur

Une preuve de plus que l'artiste est très impliqué dans l'éducation et l'apprentissage de ses enfants, puisqu'il n'hésite pas à les accompagner dans leurs premières étapes de vie. On l'a déjà vu organiser une très belle chasse aux oeufs pour Pâques ou encore faire découvrir le monde des animaux à son fils Isaiah. Nul doute qu'il saura en faire de même avec Kenna lorsque celui-ci sera en âge de découvrir le monde !

En attendant les prochaines étapes de l'éducation de ses enfants, M. Pokora continue de profiter de la belle vie qu'il a construit du côté de Los Angeles, aux côtés de Christina Milian, dont il est plus amoureux que jamais.