M. Pokora redécouvre sa 1ère apparition télé : il avait 11 ans et était déjà trop mignon !

M. Pokora et Philippe Lellouche sont les invités de Cyril Hanouna , ce lundi 27 septembre dans Touche pas à mon poste. Venus faire la promotion de leur pièce de théâtre Les Grandes ambitions (tous les soirs, au théâtre de la Madeleine) avec également Estelle Lefébure, les deux amis ont eu droit à des dossiers sur eux ! L'animateur a balancé des vidéos d'archives sur ses deux invités, qui ont bien fait rire le public et les chroniqueurs.

M. Pokora, qui a fêté ses 36 ans dimanche 26 septembre dernier, le même jour que sa femme Christina Milian, a revu les images de sa toute première télévision... en 1997 ! A l'époque, le chanteur dévoilé un peu plus tard dans le télé-crochet Popstars, était âgé de 11 ans et était en compagnie de deux amis. L'émission s'appelait Sport Show et était présentée par Eric Sold sur France 3 Strasbourg Alsace. Habillé d'un chasuble à rayures rouges et jaunes, le jeune Matt est souriant et applaudit à tout rompre, assis dans le public. Dans TPMP, il a confié qu'il se souvenait de ce moment. "Tu sais pourquoi je kiffes ? Parce que je me vois dans le moniteur, je m'en souviens comme si c'était hier !"