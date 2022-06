Marc Lavoine : Son fils Roman très complice avec sa maman Sarah Poniatowski à Roland-Garros

Le tournoi de Roland-Garros se poursuit, accueillant chaque jour des milliers de spectateurs ravis d'assister à des matchs grandioses comme celui qui a opposé Rafael Nadal (victorieux) à Novak Djokovic et qui s'est terminé en pleine nuit ! Mercredi 1er juin, c'était sous un beau soleil que l'on pouvait voir diverses personnalités comme la décoratrice et designer Sarah Poniatowski.

La jolie blonde de 49 ans a pris la pose au Village de Roland-Garros, posant tout sourire pour les photographes en belle compagnie. En effet, elle était accompagnée de son fils Roman, aujourd'hui âgé de 15 ans. Le discret adolescent, au look estival en chemise blanche ouverte et pantalon clair, est le fruit du mariage passé entre Sarah Poniatowski et le chanteur Marc Lavoine ; l'artiste était lui aussi présent au tournoi mais la veille, en solo. Mère et fils se sont montrés très complices et câlins dans les tribunes, alors que plusieurs gros matchs étaient programmés. En effet, sur le court Philippe Chatrier on pouvait notamment voir le quart de finale entre Andrey Rublev et Marin Cilic (vainqueur en 5 sets) ou celui entre Holger Rune et Casper Ruud (victorieux en 4 sets). La veille, le 31 mai, Marc Lavoine s'était lui aussi rendu à Roland-Garros, croisant notamment la route de Thomas Pesquet avec qui il a posé au Village, devant le grand mur en terre battue.

Sarah Poniatowski et son fils ont apprécié cette journée sportive autour de la petite balle jaune, un moment passé à deux même si Roman a une grande soeur, Yasmine (24 ans) et un petit frère, Milo (12 ans). Malgré la fin de leur histoire d'amour, Sarah Poniatowski et Marc Lavoine semblent toujours en bons termes. "J'ai une nature très positive et très optimiste. Donc voilà, la vie est longue d'abord, enfin on l'espère, et puis voilà ce n'est pas un échec. J'ai trois enfants merveilleux. Tout va bien ! Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère ont divorcé. Mes 24 ans de mariage et trois enfants, c'est tout sauf un échec (...) On est dans l'échange, dans le dialogue. J'essaie toujours de rassembler", avait ainsi confié la femme d'affaires dans l'émission En Aparté l'an dernier.

A noter que ce jeudi 2 juin, il faudra compter sur les deux demi-finales femmes dès 15H.