Marc Simoncini (Qui veut être mon associé ?) en couple : sa compagne est l'ex-femme d'un très célèbre DJ

Ce mercredi 8 février 2023, M6 diffuse en première partie de soirée les derniers numéros de la nouvelle saison de Qui veut être mon associé ?. Les chefs d'entreprises du programme seront encore une fois prêts à dénicher le meilleur projet dans lequel ils pourraient investir. Parmi eux figure notamment Marc Simoncini, une véritable superstar de l'auto-entreprenariat. À 59 ans, le papa de Seemone (Destination Eurovision 2019) est en effet à la tête d'une fortune professionnelle qui était estimée à 360 millions d'euros en 2020. Un succès qu'il doit à son célèbre site de rencontre Meetic, fondé en 2002.

Du côté de sa vie privée, Marc Simoncini connaît également la réussite. Car après avoir fréquenté de 2016 à 2018 la comédienne Hélène de Fougerolles, il est tombé amoureux d'Ingrid Aleman. Le couple avait officialisé leur relation en 2019. Auparavant, Ingrid Aleman a vécu une très longue idylle avec Bob Sinclar. En effet, après une rencontre hasardeuse en 1988 sur des pistes de ski lorsqu'elle n'avait que 14 ans et lui 19, ils ne se sont plus quittés, jusqu'à se marier dix ans plus tard et accueillir deux enfants, Paloma (18 ans) et Raphaël (21 ans).

Une vie "ennuyeuse" avec Bob Sinclar

Mais après trente ans d'amour, Ingrid Aleman décide soudainement de se séparer du DJ. D'après les informations de Voici en 2018, elle se serait lassée de son mode de vie "ennuyeux". "Bob se couche très tôt, refuse les dîners mondains, sa vie est très ennuyeuse. Trop pour Ingrid qui a envie de vivre et s'amuser. Il ne s'y attendait pas. Il est dévasté, anéanti", expliquait à l'époque une source anonyme.

Ingrid Aleman est par ailleurs la soeur d'Aurore Aleman, qui n'est autre que l'épouse de Benjamin Castaldi. Ces deux-là se sont mariés en août 2016 au bout d'un an de relation et trois mois seulement après le dernier divorce du chroniqueur avec Vanessa Broussouloux. Leur amour s'est un peu plus solidifié quatre ans plus tard lorsqu'est né leur fils Gabriel. Formant désormais une grande famille avec Aurore et sa soeur Ingrid, il est naturellement devenu très proche de Marc Simoncini. Benjamin Castaldi passe d'ailleurs régulièrement ses vacances avec son beau-frère, que ce soit en été à la plage ou en hiver à la montagne. Sur Instagram, leur complicité est indéniable !