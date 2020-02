Mareva Galanter et Arthur : "Ni lui ni moi n'aurions imaginé vivre ensemble"

Vendredi 7 février, Mareva Galanter, Fanny Leeb, Marine Lorphelin, Firmine Richard, Héloïse Martin, Nadège Beausson-Diagne, Maddy Burciaga et Alessandra Sublet, animatrice du programme Stars à nu, vont se déshabiller pour l'émission afin de sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein. Affectée personnellement par cette maladie qui a touché un membre de sa famille, Mareva Galanter a tout de suite voulu participer à ce programme produit par son compagnon Arthur. Elle a d'ailleurs fait des confidences sur lui dans le magazine Gala.

Interviewée par Nikos Aliagas, la sublime Miss France 1999 a dévoilé qu'Arthur s'était "battu pour ce programme", afin qu'il puisse être diffusé sur TF1. De son côté, elle n'a pas hésité longtemps avant d'accepter de se dévêtir face à 1 200 personnes au Lido (et face aux téléspectateurs). Mareva Galanter et Arthur se rejoignent donc dans cet engagement. Amoureuse, la maman de Manava (4 ans) confie ensuite qu'entre elle et son compagnon, tout n'était pas simple au départ. Elle explique : "À la base, nous sommes très différents. Ni lui ni moi n'aurions imaginé que l'on puisse vivre ensemble et avoir un enfant. Mais je lui ai appris le calme, la sérénité. C'est un homme beaucoup plus apaisé aujourd'hui."

La jolie brune de 41 ans qui reste très discrète sur sa vie privée a ensuite accepté d'évoquer le lien unique qui existe entre sa fille et sa mère. Un lien qui l'émeut tout particulièrement : "Devenir maman change la vie, c'est un cadeau. Quand j'ai eu ma fille je me suis dit : 'Pourquoi je n'en ai pas eu dix ?'" Les grands-parents sont de plus en plus tolérants. Il n'y a plus de règles, plus rien du tout. Je regarde ma mère et je la redécouvre dans la relation, magique et admirable, qu'elle a avec ma fille. C'est pourquoi je vais le plus souvent possible à Tahiti pour qu'elle profite de sa petite-fille." Et quand Manava sera grande et rendra sa propre maman grand-mère, cette dernière compte bien repartir vivre là-bas. Nul doute qu'Arthur sera dans ses bagages.