Mariah Carey et Jay-Z : la rupture après une dispute qui a failli dégénérer

Dans sa division management, Rocnation gère toujours les carrières d'Alicia Keys, de Christina Aguilera ou encore des rappeurs Big Sean et Benny The Butcher. Que l'avenir réserve-t-il à Mariah ? "Elle a parlé à d'autres managers et pense avoir trouvé quelqu'un qui croit pleinement en elle, ajoute le même insider de The Sun. Il y a un album aux fortes influences R&B qui est en train d'être finalisé et elle prépare une tournée mondiale pour l'année prochaine." Tournée pour laquelle l'artiste s'est déjà fait vacciner !

Avant cette fin de collaboration avec Rocnation, Mariah Carey s'est découvert un nouvel ennemi en la personne de son propre frère. Morgan Carey la poursuit en justice pour diffamation et préjudice moral à cause de passages du livre The Meaning Of Mariah Carey qu'il juge diffamatoires.

Dans ses mémoires, Mariah Carey fait d'étonnantes révélations sur sa vie amoureuse, sa carrière et sa famille. Elle écrit notamment que sa grande soeur Alison l'a forcée à prendre du Valium, a tenté de la prostituer et lui a jeté une tasse de thé bouillant dessus quand elle avait 12 ans, provoquant une grave brûlure au troisième degré.

La publication de l'ouvrage a provoqué chez Morgan Carey "une angoisse extrême (...) et une anxiété grave concernant son futur et sa capacité à s'assumer et à assumer sa famille." Les mémoires de sa petite soeur auraient également "endommagé sa réputation et ses revenus", l'auraient mis "dans l'embarras vis-à-vis de ses amis et collaborateurs", auraient "perturbé sa vie personnelle" et "causé la perte de sa joie de vivre et de profiter des plaisirs ordinaires de la vie quotidienne."