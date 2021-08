Marine Delterme métamorphosée : ses followers, sous le choc, sont partagés

"Always un motion pas de panique ! C'est pour de faux, c'était un clin d'oeil à ces excentriques", a précisé Marine entre deux compliments d'abonnés. Jean-Michel Tinivelli par exemple, son ex-partenaire dans la série Alice Nevers, le juge est une femme, avait écrit : "C'est magnifique". Comme lui, d'autres followers de Marine Delterme ont eu un coup de coeur pour cette coloration osée. D'autres, visiblement moins convaincus, ont tout de même salué l'audace.

Marine Delterme est actuellement à Londres. Elle y a retrouvé son fils aîné Gabriel (23 ans), né de sa relation avec Jean-Philippe Écoffey. La comédienne en a un deuxième, Roman (13 ans en décembre prochain), dont le papa est l'écrivain Florian Zeller. L'adolescent est venu au monde avant le mariage de ses parents.

En mars dernier, Marine Delterme a adressé ses félicitations à son époux. Florian Zeller était nommé dans six catégories aux Oscar pour le film The Father, qu'il a réalisé. "La classe ! 6 nominations aux Oscars !!!! Bravo à toi", avait écrit Marine en légende d'un portrait de Florian. Le film a remporté deux statuettes, pour le Meilleur scénario et le Meilleur acteur (attribué à Anthony Hopkins).

The Father est sorti en salles le 26 mai dernier. Marine Delterme continue d'encourager les internautes à aller le voir en consacrant au film plusieurs publications sur Instagram. Elle a également commémoré la barre des 400 000 spectateurs atteinte en commentant, le 21 juin : "Merci pour vos commentaires justes et profonds, quel bonheur de savoir que vous avez aimé ce film ! Merci".