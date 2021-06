Marion Rousse et Julian Alaphilippe bientôt parents : grosse dose d'amour avant la naissance

Depuis l'officialisation de leur relation, au mois d'avril 2020, Marion Rousse et Julian Alaphilippe échangent régulièrement de petits mots d'amour sur Instagram. L'athlète avait présente la consultante de France TV sport comme sa compagne dans une interview accordée à L'Équipe. Marion s'était ensuite confiée au Parisien, exprimant son souhait de ne pas être réduite à cette histoire d'amour.

"Je n'ai pas envie que ma vie tourne autour de ça. Je reste la Marion d'avant ! Je serai toujours la même aux commentaires, peu importe ma vie privée. Je ferai toujours mon boulot pareil et c'est le plus important pour moi", avait confié l'ex-femme de Tony Gallopin. Enceinte, Marion Rousse a fini par interrompre ses activités et s'est plaint du temps long sur Instagram. Elle permet à ses près de 250 000 followers de suivre l'avancée de sa grossesse.

Marion Rousse leur avait annoncé sa grossesse le 30 janvier dernier, en publiant une photo de Julian Alaphilippe et elle tenant un body de cycliste pour bébé. Le couple garde encore secret le sexe de l'enfant, une information qu'ils révèleront certainement après sa naissance.