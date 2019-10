Meghan Markle et Harry : Le prince William se fait du souci pour eux

Le prince William est-il "furieux" ou "inquiet" ? Difficile à dire tant les témoignages de sources royales se contredisent. Mais à en croire un employé du palais de Kensington cité par la BBC, le 21 octobre 2019, le duc de Cambridge serait avant tout préoccupé par la "situation délicate" dans laquelle se trouvent son frère Harry et Meghan Markle. Ces derniers auraient d'ailleurs décidé de s'accorder six semaines de pause avec leur fils Archie (5 mois)...

Tout est parti du documentaire Harry & Meghan: An African Journey, tourné pendant la tournée des Sussex en Afrique en septembre et diffusé sur la chaîne britannique ITV News dimanche dernier. Un film dans lequel le couple se confie, avec émotion, sur ses difficultés à faire face à la pression médiatique au point d'attaquer en justice plusieurs tabloïds britanniques. Une source du palais a d'abord affirmé que le prince William était "furieux" de voir ces témoignages intimes à la télévision, d'autant qu'ils ont détourné l'attention de son propre voyage au Pakistan avec Kate Middleton, tout juste achevé vendredi. Mais une seconde source royale a tempéré ces propos en affirmant que le duc de Cambridge était plus "inquiet" qu'en colère, et qu'il espérait qu'ils "[allaient] bien".

Dans le documentaire, le prince Harry a non seulement évoqué les médias omniprésents, au point de comparer le mal-être de son épouse Meghan Markle à celui de sa mère Diana dans les années 1990, mais également sa relation tumultueuse avec son grand frère. Le Britannique de 35 ans a ainsi donné raison aux rumeurs qui affirment depuis plusieurs mois qu'il n'est plus aussi proche de William qu'auparavant : "Nous sommes frères, nous serons toujours frères, nous nous trouvons actuellement sur des chemins différents, mais je serai toujours là pour lui tout comme, je le sais, il sera toujours là pour moi, a-t-il confié. On ne se voit plus autant qu'auparavant, parce que nous sommes occupés, mais je l'aime profondément et la majorité de ces rumeurs sont montées de toutes pièces. Entre frères, vous savez, il y a des hauts et des bas."