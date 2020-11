Meghan Markle : Sa meilleure amie Jessica Mulroney au bord du suicide

Très inquiets pour elle, ses proches ont également accepté de témoigner. Actuellement sous antidépresseurs, la styliste canadienne de 40 ans serait même au bord du suicide. "Jessica a toujours été très sujette à l'anxiété depuis qu'elle a 12 ans. Mais l'anxiété s'est transformée en dépression sévère et en pensées suicidaires. Sa mère a dû venir s'occuper d'elle. Jess ne pouvait pas parler sans pleurer. Elle ne se sentait pas elle-même sous traitement et elle ne voulait parler à personne. Elle pouvait à peine répondre à un SMS", indique la source.

Effrayé que sa femme commette l'irréparable, son mari (Ben Mulroney, fils de l'ancien Premier ministre canadien Brian Mulroney) serait lui aussi extrêmement anxieux. Il aurait ainsi dit à l'un de ses amis : "Si je me réveille et que Jess n'est pas au lit, je penserais tout de suite au pire." Ensemble, Jessica et Ben Mulroney ont trois enfants : les jumeaux Brian et John (10 ans) et Isabel (7 ans).

Concernant son amitié entre Meghan et Jessica, la source confie qu'elle "n'est plus ce qu'elle était, mais que ce n'était pas à cause du scandale de la blogueuse Sasha Exeter. Elles se sont simplement éloignées l'une de l'autre. Bien sûr, Meghan s'est inquiétée pour Jess. Elle aura toujours de l'amour pour elle." Jessica aurait d'ailleurs ajouté : "Elle fait constamment des Facetime et me surveille."