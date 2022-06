Meghan Markle : Supportrice détendue pour le prince Harry, de retour au polo après la chute

Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas pour le prince Harry : tombé de cheval en jouant au polo (sa passion depuis de nombreuses années) il y a quelques jours, il est reparti du bon pied ce vendredi lors d'un match en compagnie de son équipe californienne. Vêtu de blanc, il a parfaitement assuré son rôle, lui qui pratique ce sport depuis l'enfance comme son frère William.

Il faut dire qu'il avait un soutien de choix : comme souvent, sa femme Meghan Markle était sur le bord du terrain, presque incognito. L'ancienne actrice, vêtue d'une chemise à manches longues et d'un short en jean court, était bien cachée derrière ses lunettes de soleil et semblait détendue, en tongs. Comme d'habitude, aucune trace de leurs deux enfants, Archie (3 ans) et Lilibet (1 an), qui ne sortent que très rarement en public pour éviter les paparazzis.

Mais la femme du prince de 38 ans a parfaitement assuré son rôle de supportrice n°1, encourageant son mari et enlaçant ses copines, sûrement les femmes des autres joueurs de l'équipe avec qui ils sont amis. Une douceur de vivre sans pareille donc, en Californie, après un week-end difficile à Londres : venus en famille pour assister aux cérémonies du Jubilé, les Sussex n'ont pas vraiment reçu l'accueil qu'ils attendaient. Interdits de balcon à Buckingham, que la reine Elizabeth II avait réservé aux membres actifs de la famille royale, ils ont été légèrement sifflés par le public à leur arrivée pour la messe et sont repartis avant même la fin des célébrations.

Il se murmure qu'en effet, en coulisses, les choses soient allées encore plus mal et que leurs relations ne se soient pas du tout arrangées avec le reste de la famille : ignorés par le Prince William et Kate Middleton, en colère depuis l'interview donnée à Oprah Winfrey, ils ont été recalés par la Reine qui a refusé que sa première rencontre avec Lilibet soit filmée. Pire, Mike Tindall, le mari de la cousine d'Harry l'aurait même traité de "gland"...

Pas sûr, donc, que l'on retrouve le couple de sitôt au Royaume-Uni... mais ils profitent de leur vie américaine à fond !