Kate Middleton et le Prince William : Ce détail qui pourrait rompre toutes les relations avec Harry et Meghan

Ce week-end du jubilé était-il une sorte de test entre la famille royale et le Prince Harry ? Pour de nombreux experts, il semblerait que oui : en effet, la reine, son père, le Prince Charles mais surtout le Prince William semblent lui avoir donné une dernière chance, espérant qu'aucun détail secret des cérémonies ne sorte dans la presse américaine.

En effet, comme il l'avait répété de nombreuses fois, le fils aîné du Prince Charles ne fait plus vraiment confiance à son frère, échaudé par les nombreuses révélations et les différentes fuites qui n'ont cessé d'inonder les journaux outre-Atlantique. Ce serait d'ailleurs pour cette raison qu'il aurait refusé de le voir en privé alors qu'ils étaient tous les deux à Londres, craignant les ragots inévitables. Les tensions se sont donc renforcées entre eux et pourraient véritablement exploser au moindre mot de trop dans la presse.

Et cette fois, plus question d'être protégée par la reine : même si elle a toujours eu beaucoup d'affection envers le prince Harry, Elizabeth II n'a plus vraiment confiance non plus et aurait même refusé que son petit-fils fasse venir un photographe lorsqu'elle a enfin rencontré la petite Lilibet (la fille du couple de Sussex, qui fêtait ses 1 an) car elle ne voulait pas que ce moment privé soit diffusé ensuite aux Etats-Unis. Il faut dire qu'entre l'interview à Oprah Winfrey, ses différents podcasts et la publication annoncée de ses mémoires, le Prince Harry a peut-être été un peu trop bavard ces derniers temps...

"L'épreuve commence maintenant"

Pour Duncan Larcombe, expert en royauté qui s'est confié à la version britannique de Closer, "l'épreuve commence maintenant". "Si quelque chose du week-end fuitait, j'imagine qu'ils seront totalement exclus et ce sera fini", estime-t-il, tout en pensant que leur retour était une bonne idée. Un retour qui s'est cependant déroulé en demi-teinte : pour éviter toute polémique, la reine avait réservé le balcon de Buckingham aux membres actifs de la famille royale, ce qui les en excluait.

Présents pour la messe le vendredi matin, ils avaient été accueillis avec quelques sifflets et totalement ignorés par le Prince William et Kate Middleton, le visage fermé. Le samedi, tous les enfants avaient été invités à la garden-party d'anniversaire de Lilibet, un événement auquel le duc et la duchesse de Cambridge ont brillé par leur absence, accaparés par un déplacement à Cardiff avec leurs deux aînés.

Et les deux couples ne se sont pas revus : alors que le Prince William, sa femme et leurs trois enfants (George, bientôt 9 ans, Charlotte, 7 ans, et l'adorable Louis, 4 ans) accaparaient tous les regards le dimanche auprès de la reine, le prince Harry, Meghan Markle et leurs deux bambins étaient déjà dans l'avion de retour pour les Etats-Unis. Maintenant, reste à savoir s'ils donneront leur version des événements...