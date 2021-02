Mélanie Da Cruz enceinte d'Anthony Martial ? Sa réponse cash et sans filtre !

Déjà deux ans et demi que Mélanie Da Cruz connaît les joies de la maternité. En effet, la candidate de télé-réalité, révélée dans Secret Story 9 en 2015 et aperçue en 2020 dans Les Marseillais VS Le Reste du monde, a donné naissance à son petit Swan en juillet 2018, fruit de ses amours avec son mari le footballeur Anthony Martial. D'après les rumeurs, le couple envisage un petit frère ou une petite soeur pour leur adorable garçon, et Mélanie Da Cruz serait même enceinte... Sur son compte Snapchat dimanche 31 janvier 2021, elle rétablit la vérité sur une supposée grossesse.

La jolie blonde de 29 ans a partagé l'extrait d'un article évoquant les candidates de télé-réalité qui ont récemment annoncé leurs grossesses, à l'instar de Jessica Thivenin, Liam Di Benedetto, Julia Paredes ou encore Barbara Opsomer. Ce même article fait état des rumeurs qui annoncent Mélanie Da Cruz enceinte d'un deuxième bébé. "C'est un vrai journal, ça ? Non parce que, au secours...", lance-t-elle d'abord.

Aussi, Mélanie Da Cruz s'est agacée du fait que ses pertes et prises de poids sont sans cesse critiquées, et parfois même liées à ces rumeurs de grossesse. "Quand je pèse 49 kilos ça fait des articles pour m'inventer une anorexie, quand je prends du poids j'attends un bébé... Tchaaa what a life [quelle vie, en anglais NDLR]", balance-t-elle, visiblement agacée.

Ce n'est pas la première fois que la jeune maman prend la parole à ce sujet. Jeudi 28 janvier 2021, Mélanie Da Cruz s'était saisie de son compte Instagram et avait proposé en story à ses followers de choisir le sujet de son prochain live. L'un d'entre eux avait alors souhaité que la vidéo tourne autour de sa "nouvelle grossesse cramée". Ni une ni deux, l'amoureuse de l'international français avait répliqué : "Dommage gros loupé !!! Tu veux que je t'envoie ma culotte Blinx ?" Rappelons par ailleurs que la marque Blinx propose des culottes menstruelles... Une réponse trash de la jeune femme qui semble fatiguée des remarques sur un deuxième bébé.

Si Mélanie Da Cruz est l'heureuse maman du petit Swan, de son côté Anthony Martial est aussi le papa de la petite Peyton, née en 2015 de ses amours avec son ex-compagne Samantha Jacquelinet, laquelle a mené la vie dure au couple...