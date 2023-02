Michael Schumacher : Après la polémique, sa fille Gina fête son anniversaire et Mick dévoile de touchantes photos de famille

La famille de Michael Schumacher est passée par de drôles d'émotions ces derniers jours. Pourtant, il y avait un bel évènement à célébrer en ce 20 février pour le clan de l'ancien pilote de Formule 1 puisque sa fille, Gina, a fêté ses 26 ans. Une jolie blonde qui a longtemps suivi les pas de son père avant de trouver sa propre voie et de s'épanouir désormais auprès des chevaux. Des enfants très attirés par le sport et la compétition puisque son fils, Mick Schumacher est également devenu un excellent pilote. Malheureusement pour lui, il n'a pas été conservé en Formule 1 par son équipe, mais nul doute qu'il se battra jusqu'au bout pour retrouver une place.

Malgré tout, le jeune homme de 23 ans semble heureux et pour l'anniversaire de sa soeur, il a réservé une belle surprise aux fans de la famille. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 3,4 millions d'abonnés, le jeune allemand a dévoilé une jolie série de photos de sa soeur Gina, pour célébrer son anniversaire. "Joyeux anniversaire à la meilleure soeur du monde. Je suis tellement fière de toi", écrit le beau blond aux yeux bleus. Sur le premier cliché, on peut voir la fille de Michael Schumacher lorsqu'elle était encore enfant. Mick ajoute ensuite une série de photos et une vidéo où l'on peut voir la passion de Gina pour le monde équestre, avant un petit selfie à deux au restaurant.