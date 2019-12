Mika : "La première fois que j'ai couché avec un garçon, c'était un désastre !"

Alors que son nouvel album My Name is Michael Holbrook est sorti le 5 octobre 2019, Mika , chanteur pop libano-britannique, mais aussi profondément engagé, s'exprime dans TÊTU sur son coming out. Une interview intime et intimiste dans laquelle il revient sur des moments parfois douloureux de sa vie.

Car ce coming out, il n'y était pas forcément préparé. Dans la sphère privée, auprès de sa famille, c'est son partenaire Andy qui lui a permis de faire cette grande annonce. "Avec l'amour, j'ai trouvé la confiance", dit-il. Il a parlé à sa mère d'abord, "qui le savait depuis toujours et qui s'en foutait", puis à ses soeurs, "qui ont eu beaucoup plus de mal à accepter". Mais la douleur et la "déception" viennent des médias qui essaient de lui arracher des confessions. "C'était atroce, se souvient-il, poursuivre un artiste pour lui arracher cette vérité intime, c'est dégueulasse."

Parce que pour le chanteur, tout ceci n'est pas nouveau, il attend juste d'atteindre "une paix avec lui-même". "J'ai compris que j'étais gay dès l'âge de 8 ans", raconte-t-il au magazine. Mais ce n'est qu'à l'âge de 15 ans qu'il passe le pas des rapports physiques. Un "désastre" selon lui : "La première fois que j'ai couché avec un garçon, c'était un désastre ! Humiliant ! J'avais 15 ans - je crois - et je ne comprenais rien." Si cette anecdote peut faire sourire, elle met surtout en lumière le manque d'information sur les relations entre hommes, tabou encore présent dans notre société. "On devrait dire plus souvent que le sexe gay n'est pas facile. Maintenant j'en rigole, mais ce n'a pas toujours été le cas !"

Mika a évoqué médiatiquement son homosexualité en 2012 et est en couple avec le réalisateur Andy Dermanis depuis 2007. Au fil de ses interviews, le coach de The Voice a distillé quelques confidences sur son amoureux. On a ainsi appris qu'Andy vivait à Londres et que la distance était parfois difficile à gérer dans leur couple.