Monica Bellucci à 18 ans : ces photos dingues où sa beauté sensuelle explosait déjà

L'année 2022 a été chargée pour Monica Bellucci ! Infatigable artiste, elle a multiplié les performances et les apparitions, notamment durant le deuxième semestre avec la pièce sur Maria Callas, le documentaire sur Anita Ekberg et le film policier italien Diabolik - Ginko Attacks. Un programme mené de front tout en veillant sur ses filles, le mannequin Deva, 18 ans, et Leonie, 12 ans, nées de son mariage passé avec Vincent Cassel. Se présentant comme célibataire dans les interviews, elle se consacre à son métier et s'est affichée lors de chacune de ses apparitions publiques plus rayonnante et glamour que jamais à 58 ans. Difficile de la croire quand elle confie à Léa Salamé sur le plateau de Quelle Epoque (France 2) que sa beauté biologique n'est plus. Un charisme qu'elle a su entretenir et faire évoluer au fil des années, repérée dès son plus jeune âge.

Monica Bellucci peut en effet se targuer d'une exceptionnelle carrière, démarrée dans le mannequinat. Fille unique de Pasquale Bellucci, ancien propriétaire d'une société de transports routiers, et de Brunella Brigant, femme au foyer, elle est née en Ombrie en Italie, à Città di Castello précisément. Si son papa a pu dire que sa fille bébé n'était pas la plus mignonne de l'univers, elle a attiré rapidement tous les regards en raison de sa beauté hors-norme dès sa jeunesse. Elle est ensuite repérée par Piero Montanucci, coiffeur de métier, qui voit en elle tout le potentiel que le monde entier découvrira après. Étudiante en droit, elle s'est lancée dans le mannequinat pour payer ses études et tout s'emballe. À 19 ans, elle a signé son premier contrat pour Elite. La suite, on la connaît et l'on ne peut qu'être impressionné par le fait que, quatre décennies plus tard, elle a autant allié sa beauté à son talent pour durer dans le métier.

De magnifiques photos vintage

Dans une interview au Daily Mail en 2014, son père confiait à quel point la beauté de sa fille était remarquée dès sa jeunesse. À tel point qu'elle n'osait plus se promener enfant, gênée par tous les regards portés sur elle. Ses parents lui ont conseillé alors de s'habituer à cela et d'en faire une force. Ce qui explique certainement pourquoi elle a su très rapidement s'accommoder des objectifs. Le Daily Mail avait dévoilé des photographies inédites de l'héroïne d'Irréversible à l'âge de 18 ans, remises par son père. Ce dernier souhaitait notamment prouver que la bouche sublime de sa fille n'était pas le fruit d'une quelconque retouche chirurgicale. Effectivement, la diva semble hors du temps.