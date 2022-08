Mort d'Anne Heche : Qui sont les hommes de sa vie ?

Anne Heche est morte ce vendredi 12 août à Los Angeles. L'actrice de 53 ans n'a malheureusement pas survécu au terrible accident de voiture qu'elle a subi le 5 août dernier dans un quartier de cette même ville. Anne Heche se trouvait à bord d'une Mini-Cooper bleue qui a foncé à toute vitesse. L'annonce de sa mort a été un choc pour le milieu du cinéma américain qui lui a rendu une pluie d'hommage. Anne Heche laisse derrière elle ses deux enfants : Homer, 20 ans et Atlas, 13 ans.

Deux hommes et deux fils

Côté vie privée, l'actrice a été en couple notamment avec l'animatrice et humoriste Ellen DeGeneres de 1997 à 2000. Il s'agit de la seule femme avec laquelle Anne Heche a entretenu une relation amoureuse. En 2020, lors de sa participation à Dancing with the stars, l'actrice avait évoqué les circonstances de sa liaison avec Ellen DeGeneres : "J'ai été en couple avec Ellen DeGeneres pendant trois ans et demi, et la stigmatisation autour de cette relation était si terrible que mon contrat de plusieurs millions de dollars a été rompu et que j'ai plus jamais retravaillé pendant dix ans." Par la suite, l'actrice a été en couple avec des hommes.

En 2001, Anne Heche s'est mariée avec Coleman Laffoon. C'est de cette relation qu'est né leur fils Homer. Ils se sont séparés en 2007 avant de divorcer en 2009. Par la suite, Anne Heche s'est mise en couple avec l'acteur canadien James Tupper, le père de son fils Atlas et père adoptif de Homer. Leur couple dure jusqu'en 2018. Dans un communiqué relayé par le média People à l'époque, Anne Heche avait évoqué sa séparation avec l'acteur de 57 ans : "James et moi avons partagé une magnifique vie ensemble et avons de nombreux superbes souvenirs. Nous avons aimé travailler ensemble, plus récemment sur The Brave où il nous a rejoints pour deux épisodes époustouflants. Les relations changent et grandissent, nous prenons du temps pour cela. Nous prenons soin l'un de l'autre et nous avons prévu de continuer à élever nos beaux garçons dans l'amour et l'harmonie."

Après leur rupture, Anne Heche a connu une brève relation avec Thomas Jane connu pour son rôle de Frank Castle dans Le Punisher : Les Liens du Sang en 2004.