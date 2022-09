Mort d'Elizabeth II : Toutes ces "Unes" bouleversantes qui nous ont émus

Sans surprise, la couverture du Time, réputé pour ses photographies puissantes, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Drapée dans une cape noire et le regard tourné vers la gauche, Elizabeth II apparaît plus noble que jamais. Libération a choisi un cliché issu de la même série photo - en noir et blanc - et y accole un titre fort : "la peine d'Angleterre". Le quotidien dévoile également le verso de son numéro, un cliché de dos de la reine, avec sa magnifique couronne. Tout un symbole.

Le tabloïd britannique aussi décrié que populaire Daily Mail a mis de côté le sensationnalisme pour rendre hommage à son icône avec une accroche poignante : "Nos coeurs sont brisés." Dans ce même esprit, The Sun et The Mirror font part de leur gratitude en écrivant respectivement "On vous aime, Madame" et "Merci". Le Parisien a aussi misé sur l'émotion en paraphrasant le titre du mélodrame d'Ettore Scola, Nous nous sommes tant aimés. Le journal écrit ainsi : "Nous l'avons tant aimée." Paris Match, dont le dernier numéro est sorti ce jeudi, a prévu une édition exceptionnelle sur la reine et son règne incroyable.

Le quotidien britannique The Times a opté pour une image de la reine avec tous ses apparats, qui semblent aussi puissants que lourds, tout comme The Guardian. A la difficile question : "Quelles photos de la reine choisir pour sa couverture ?", le magazine américain People a décidé de faire deux versions de son numéro spécial consacré à Sa Majesté, en début et fin de règne. Connu pour la qualité de ses photographies entrées dans la culture populaire, le magazine américain Life n'est plus édité, mais sa page Instagram toujours active a dévoilé un superbe cliché de la reine, jeune pensive face à son destin.