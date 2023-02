N'oubliez pas les paroles : Moment gênant face à une fillette, Nagui se prend un vent !

Souvent élu animateur préféré des Français, Nagui jouit d'une réputation on ne peut plus sympathique auprès des téléspectateurs et notamment des enfants. En effet, étant très bienveillant et accueillant, le présentateur fait régulièrement venir des bambins sur le plateau de N'oubliez pas les paroles afin de leur laisser la parole, justement. Ce mardi 31 janvier 2023, le mari de Mélanie Page s'est par exemple retrouvé avec une petite fille nommée Clara qui a souhaité lui offrir un cadeau. Un moment d'anthologie qui a beaucoup fait rire le public.

Car si la petite Clara était très heureuse de se trouver si près de son animateur préféré, elle semblait également très intimidée. Immobile, le regard fixe, la fillette n'osait pas trop bouger. C'était sans compter sur Nagui, qui a immédiatement essayé de la mettre à l'aise. "J'ai vraiment de la chance, merci Clara ! Tu veux faire une déclaration ?", a-t-il demandé en montrant le beau dessin de la fillette à la caméra. Une question à laquelle cette dernière a rapidement répondu "oui". "Tu veux dire quoi ?", lui a alors demandé Nagui. Mais au moment de faire cette fameuse déclaration, Clara s'est montrée hésitante... "Rien", a-t-elle lâché un brin gênée.

Nagui habitué aux vents

Si ce petit vent de malaise a beaucoup fait rire le public, il a aussi tiré un sourire à l'animateur lui-même. Il faut dire que Nagui n'en est pas à son premier moment gênant. Pire, il y est même fortement habitué. Il y a un an, une candidate avait déjà magistralement ignoré l'homme de télévision alors qu'il tentait simplement de la féliciter. Un simple bras tendu qui n'a jamais trouvé preneur... "Ohlalala, j'ai honte, pardon", avait alors lancé la candidate en s'excusant à maintes reprises. Heureusement, Nagui n'est pas du genre rancunier et n'avait pas hésité à prendre la chose avec humour et philosophie. "Mais non, ce n'est pas grave ! Ça rafraîchit un petit vent de temps en temps, comme ça", avait-il alors lâché en rigolant.

Une spontanéité et un humour qui plaît beaucoup aux téléspectateurs puisque Nagui est toujours dans le Top 3 des présentateurs préférés des Français. Il avait d'ailleurs grimpé sur la première marche du podium en 2019 !