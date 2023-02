Diaporama : N'oubliez pas les paroles : Moment gênant face à une fillette, Nagui se prend un vent !

6 / 12

Semi Exclusif - Nagui - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. France Télévisions et Radio France s'associent, face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes. Le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française, qui lance un appel aux dons financiers, pour faire face aux besoins humanitaires, qui ne cessent de s'intensifier. Cette soirée spéciale est diffusée en simultané sur France 2 et France Inter avec un concert exceptionnel en direct, avec la participation des formations musicales de Radio France. Avec cette soirée, France Télévisions et Radio France permettent aux Français de répondre concrètement à l'urgence humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française.