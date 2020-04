Nabilla manque de se faire "embrouiller" par Thomas : "Je suis partie vite"

Le confinement peut avoir du bon... comme du mauvais ! Nabilla l'a bien compris et se rend compte que la balance penche plutôt du mauvais côté en ce qui la concerne. Et pour cause, depuis qu'elle a retrouvé son nid douillet à Dubaï avec sa petite famille, son mari Thomas ne laisse plus rien passer. Pour s'occuper, le jeune homme a entrepris de reprendre en main leur maison.

Après avoir tondu la pelouse, rangé ses caleçons par couleur ou ses chaussettes par marques, le papa de Milann s'est affairé à ranger le frigo. Une nouvelle tâche qui n'est pas pour ravir Nabilla, laquelle a peur de se faire gronder comme elle l'a confié sur Snapchat ce mardi 7 avril 2020. "Thomas il a pété un plomb, il a rangé tout le frigo ! Le frigo, il est parfait. C'est pour ça que je suis partie vite fait parce qu'après il va me dire que c'est moi qui mange les petits bouts de fromage. En fait, je suis un peu comme les souris, je grignote des petits trucs parfois dans le frigo et du coup ça se voit, et il pète un câble quand je fais ça", a-t-elle déclaré.

Ça va partir en live

Mais ce n'est pas tout, la jolie brune de 28 a une autre fâcheuse habitude qui pourrait bien provoquer une crise au sein de son couple. "Je fais un truc aussi qu'il déteste, c'est par exemple, on a six bouteilles de lait et au lieu d'ouvrir une bouteille et de la finir, je vais ouvrir les six bouteilles et je vais prendre un petit peu à chaque fois. Si je reste à côté, je sais que ça va partir en live. En plus on est en mode confinement... Donc je préfère aller dans le jardin comme ça il m'embrouille pas", a-t-elle reconnu, cachée à l'extérieur.

Qu'on se rassure, pas de séparation en vue pour les tourtereaux pour si peu. D'ailleurs, toujours très amoureuse, Nabilla partage depuis plusieurs jours des photos souvenirs d'elle et Thomas. En voyage aux quatre coins du monde, de sortie lors de fashion weeks ou tout simplement chez eux, les clichés prouvent qu'ils s'aiment comme au premier jour, et ce en dépit des petits défauts de chacun.