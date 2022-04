Nagui : Son ex-compagne Marine Vignes divine en bikini, elle en fait craquer plus d'un !

Sur les réseaux sociaux, Nagui partage quelques instants des coulisses de ses émissions, notamment N'oubliez pas les paroles (France 2). Les clichés personnels se font eux extrêmement rares. Du côté de son ex-compagne Marine Vignes, c'est tout l'inverse ! La jolie blonde de 49 ans publie quelques photos de son quotidien, en famille notamment avec Nina (25 ans), portrait craché de son père Nagui. Ces derniers jours, c'est depuis ses vacances que la belle animatrice s'affiche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle en fait craquer plus d'un !

Direction Formentera, cette petite île paradisiaque des Baléares située tout près d'Ibiza. Sur place, l'heure est au repos. Ainsi, Marine Vignes partage des moments de son séjour, entre petite balade dans les rues espagnoles, retrouvailles amicales et séance de bronzette. C'est ainsi que lundi 25 avril 2022, la jeune femme partage sur Instagram une photo d'elle à la plage, allongée sur une serviette. Marine Vignes apparaît ainsi en bikini bandeau violet avec un joli coquillage au creux de la poitrine. Un deux-pièces qui met son corps de rêve en valeur et signé Albertine Swin, actuellement en vente pour le prix de 145 euros (80 euros pour le haut, 65 euros pour le bas). Plus encore, la belle porte sur son nez une paire de lunettes de soleil aviateur de la marque Isabel Marant et disponible pour 190 euros. Un look de plage stylé pour 335 euros donc !