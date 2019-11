Neymar recasé avec Noa Sáez, un torride mannequin espagnol ?

Comment se sont-ils rencontrés ? Peut-être via les réseaux sociaux. On sait que Neymar les utilise pour communiquer avec des jeunes femmes. C'est de cette façon que le footballeur avait fait la connaissance d'une Brésilienne, qu'il avait fait venir à Paris, et qui l'avait ensuite accusé de viol. Une affaire classée sans suite.

Neymar est officiellement célibataire depuis l'automne 2018, depuis qu'il a largué le mannequin brésilien Bruna Marquezine après une histoire en dents de scie et en plusieurs temps. Lors d'une soirée organisée à São Paulo, au Brésil, Bruna Marquezine avait révélé sa rupture avec la star du ballon rond. "Oui, nous avons rompu. C'est une décision qui venait de lui", avait-elle déclaré alors qu'ils avaient été vus quelques jours plus tôt à Paris ensemble, lors d'un passage à Disneyland Paris.