Neymar "urine sur le club" : une ancienne star du PSG sort la sulfateuse contre le Brésilien

C'est un match qui risque de peser lourd dans la relation entre Neymar et les supporters du Paris Saint-Germain. Le jour de la Saint-Valentin, le Brésilien, qui vient de fêter ses 31 ans, avait l'occasion de se racheter auprès de son public après des dernières prestations très ternes. Malheureusement, l'attaquant a été un des plus mauvais joueurs sur la pelouse, ne réussissant rien et ne permettant pas la défaite de son équipe face au Bayern Munich. Après le match, son coéquipier Kylian Mbappé a d'ailleurs eu une petite phrase qui lui était sûrement adressée : "Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, que chacun dorme bien, mange bien", a-t-il asséné.

Pourtant, cela n'a semble-t-il pas empêché Neymar de participer à des tournois de poker les jours suivants, dont un terminant aux alentours de minuit. Il a également été aperçu avec un groupe d'amis en train de manger chez McDonald's. De quoi s'attirer les foudres des observateurs du club parisien, à commencer par un ancien de la maison, Jérôme Rothen. Désormais animateur de sa propre émission sur RMC, celui qui a porté le maillot du PSG pendant 6 saisons n'a pas franchement goûté l'attitude de la star brésilienne. Interrogé par un interlocuteur sur cette situation, l'homme de radio de 44 ans n'a pas mâché ses mots. "Ce n'est pas la première fois qu'il urine comme ça sur le club, sur les joueurs, sur ses dirigeants, sur son entraîneur (...) parce que tout le monde en prend quand il fait ça", a-t-il lâché dans son émission du 16 février.

J'ai pas envie de m'énerver parce que je pense qu'il est bête, il a ses limites, vraiment

Très déçu de l'attitude du coéquipier de Lionel Messi, l'ancien footballeur de l'équipe de France est remonté et poursuit sa diatribe envers Neymar. "Mais ceux sur lesquels il fait le plus 'pipi', je crois que ce sont tous les amoureux du Paris Saint-Germain, c'est aussi simple que ça", poursuit-il, avant de conclure assez violemment : "J'ai pas envie de m'énerver parce que je pense qu'il est bête, il a ses limites, vraiment, mais qu'il ne comprend pas les choses et il n'a pas envie de les comprendre."