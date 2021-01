Norbert Tarayre évoque sa soudaine perte de libido : "Je n'arrivais plus à lever le kiki"

Après Claudio Capéo, Alessandra Sublet ou encore Agustin Galiana, Jarry a reçu Norbert Tarayre dans son Jarry Show diffusé sur YouTube. L'humoriste et enquêteur dans Mask Singer a encore une fois réussi à soutirer quelques confidences intimes de la part de son invité. Le célèbre chef actuellement aux commandes la nouvelle saison de La Meilleure Boulangerie de France est même allé jusqu'à évoquer sa vie sexuelle, ou plutôt l'absence de celle-ci.

"J'ai 40 ans et j'ai pris conscience il y a deux ans qu'il fallait que je fasse attention à moi parce qu'on vieillit malheureusement et le corps nous le rappelle. Et un jour j'ai eu un gros coup de down au niveau libido. Vraiment, plus de libido, je n'arrivais plus à lever le kiki, rien ne m'excitait. J'ai tout regardé sur les sites, j'ai été voir les transsexuels, les gays, tout ! Je n'arrivais pas à avoir une excitation", a révélé, sans filtre, le compagnon d'Abi. Un passage à vide qui l'a alors beaucoup inquiété jusqu'à ce qu'il obtienne ses réponses. "Et en fait on me dit : 'C'est la bouffe, c'est ta vie, la façon dont tu dors, tout'", a-t-il rapporté à Jarry.

Ni une, ni deux, Norbert Tarayre a opéré un gros travail sur lui-même, ce qui lui a permis au passage de perdre une vingtaine de kilos. Il est donc très heureux de pouvoir désormais partager son expérience mais aussi ses petites astuces. "Les super alicaments (mélange d'alimentation et de médicaments, NDLR) pour les mecs, ce sont les huîtres, les avocats, les artichauts. Et la pastèque, ce qu'il faut manger c'est les pépins parce que dans les pépins on retrouve tout ce qu'il faut. Ne mangez plus de sucre, plus de bonbons plus rien, le mauvais sucre, ça vous empêchera d'avoir la patate. En plus c'est un excitant, ce qui va nous empêcher de dormir",a conseillé Norbert. Un "mode de vie" qui a fait ses preuves selon lui. "Je pourrais me mettre à côté de Rocco (Siffredi, NDLR). Je ne suis peut-être pas monté comme lui mais... niveau endurance je n'ai jamais vu ça", a-t-il fait savoir avec humour. Norbert Tarayre a en tout cas vraisemblablement été plus actif ces derniers temps au vue de la naissance récente de son quatrième enfant, Elydjah, en juin 2020.

Retrouvez l'intégralité du passage de Norbert Tarayre dans le Jarry Show sur YouTube.