Obsèques de Fred Rister : David Guetta et Marc Lavoine lui disent adieu

Plus d'un millier de personnes pour les obsèques du compositeur Fred Rister, mercredi 28 août. Le regretté artiste, mort le 20 août à 58 ans, après avoir plusieurs fois été victime du cancer, a eu droit à une messe organisée en l'église Saint-Éloi, dans le centre de Dunkerque, d'où il était originaire.

Comme le rapporte La Voix du Nord, la messe hommage à Fred Rister a été célébrée par Romuald Carton, vicaire épiscopal, curé de la paroisse Saint-Gilles-en-Dunkerque. Toutes les places de l'église étaient occupées et certains badauds ont donc suivi la cérémonie à l'extérieur grâce à des haut-parleurs. Parmi les invités, il fallait compter sur le DJ David Guetta, ami et collaborateur du défunt avec lequel il avait signé l'énorme tube mondial I Gotta Feeling pour les Black Eyed Peas. Vêtu de noir, le visage fermé, le musicien avait tenu à être présent et s'est ainsi rendu dans le Nord par avion, se posant à l'aérodrome de Marck-en-Calaisis. À la fin de la cérémonie, on a pu le retrouver sur le parvis, devant le cercueil sortant accompagné de sa musique Without You.

Lors de cette cérémonie d'un peu plus d'une heure, il fallait aussi compter sur la présence des chanteurs Marc Lavoine et Alain Chamfort, ainsi que sur Arnaud Delbarre, ancien directeur de l'Olympia. Ce dernier a évoqué "un garçon à la fois simple et très talentueux qui a toujours gardé l'amour de sa région". Quant à Sabel Riesterer-Algarvio, l'épouse de Fred Rister (de son vrai nom Frédéric Riesterer), elle a évoqué "sa joie de vivre, sa voix, un soleil pour ses amis, quelqu'un sur qui on pouvait compter, un homme qui nous faisait danser".

DJ, producteur et compositeur originaire de Dunkerque, Fred Rister avait collaboré avec David Guetta depuis les années 2000 et coécrit plusieurs grands succès, remportant notamment en 2010 un Grammy Awards pour le titre When Move Takes Over. "Fils d'ouvrier tranquille, je décrochai un BP de coiffure, gagnais ma vie, j'étais aimé de mes parents et bien sûr, quelque chose me manquait. C'est au Stardust, la boîte mythique de La Panne (en Belgique), assis dans la cabine du DJ, qu'un soir tout changea. La musique, cette musique, me percuta pour la vie", écrivait-il dans son livre Faire danser les gens, paru en 2018 (Séguier).