Omar Sy : Ce point commun fou qu'il partage avec sa fille aînée Selly "depuis le premier jour"

Le discret Tidiane se révèle !

Tidiane (16 ans), le petit frère de Selly, y est lui aussi allé de son commentaire en souhaitant d'abord un bon anniversaire à son père, puis à sa grande soeur en publiant une photo en compagnie d'elle et, on l'imagine, de leur petit frère Alhadji (13 ans). Pour le moment, Sabah (19 ans) est la seule à ne pas encore avoir réagi publiquement... mais on ne pourrait même pas imaginer qu'elle ait oublié l'anniversaire de son père ou de sa soeur : dans le clan Sy, on est soudés pour toujours !

Il faut dire que les quatre aînés de la fratrie ont été plongés très jeunes dans un véritable tourbillon au moment de la sortie du film Intouchables, qui avait valu un César à leur père, et avaient ensuite dû déménager aux Etats-Unis, où ils ont été rejoints par la cadette de la tribu, Amani-Nour (5 ans). Un départ salutaire pour tous : "J'ai eu besoin de protéger mes gosses. De me protéger moi. Alors, j'ai mis de la distance", a récemment expliqué l'acteur à ce sujet. Et on le comprend !