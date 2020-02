Oscars 2020 : Jennifer Lopez scintillante en soirée et "vengée" par un fan...

En cette saison des remises de prix, tous les yeux étaient braqués sur la 92e cérémonie des Oscars, qui a notamment vu triompher le film Parasite, dimanche 9 février 2020. Comme d'habitude, plusieurs soirées avec des invités A-list étaient organisées et on a pu voir Jennifer Lopez.

Sur Instagram, la chanteuse et comédienne américaine de 50 ans - qui a récemment enflammé la mi-temps du Super Bowl - a posté des photos d'elle en se rendant à un chic événement en marge des Oscars. Jennifer Lopez avait ainsi opté pour une robe scintillante au décolleté plongeant et fendue aux jambes, signée Rob Zangardi. Elle a une nouvelle fois pu compter sur toute sa team pour l'aider à se faire belle et elle n'a pas manqué de remercier son coiffeur, son maquilleur et même son manucure, sur Instagram !

La diva avait donc l'esprit à la fête en dépit de son absence de nomination aux Oscars pour son rôle dans Hustlers, (Queens en français) carton surprise au box-office avec 157 millions de dollars de recettes mondiales. Un film punchy réalisé par Lorene Scafaria, tiré d'un article du New York Magazine sur une troupe de strip-teaseuses avec leurs hauts et leurs bas notamment lors de la crise financière de 2007. JLo avait largement été saluée pour sa performance. D'ailleurs, depuis la sortie du film, elle a reçu presque une vingtaine de récompenses pour son rôle mais dans des cérémonies plus mineures comme aux Satellite Awards, au Festival international du film de Palm Springs ou aux Los Angeles Film Critics Association Awards... La fiancée d'Alex Rodriguez avait aussi obtenu une nomination aux Golden Globes.

Sur la Toile, JLo a été "vengée" de son absence de nomination aux Oscars par un fan. Un dénommé Sam Stryker, community manager de profession, a blagué en postant une courte vidéo du tapis rouge avec un membre tenant dans ses bras une énorme statuette décorative et a écrit en légende : "Moi volant un Oscar pour le donner à JLo pour Hustlers". Il n'en fallait pas plus que l'image devienne rapidement un mème ! Ainsi, les internautes déçus de ne pas avoir vu triompher tel film ou telle star a utilisé la même photo et la même légende en remplaçant JLo et Hustlers par leurs propres désirs...