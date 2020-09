Pascal Obispo et sa femme Julie enlacés, une rentrée pleine de surprises

Pascal Obispo ne rempile pas dans The Voice

Alors que la nouvelle équipe de The Voice (TF1) a été dévoilée le 24 août dernier, Pascal Obispo a abandonné sa place de coach, tout comme Lara Fabian. Vianney rejoint cette belle aventure et Florent Pagny reprend du service.

Dans un long message publié sur Instagram, Pascal Obispo s'était expliqué sur son départ provisoire de l'émission de divertissement de la première chaîne, présentée par Nikos Aliagas. "L'aventure de The Voice a été grandiose, tant au niveau émotionnel que professionnel. La rencontre avec tous les talents, et en particulier avec Abi, a été un pur cadeau, enrichissant et précieux", avait commenté le chanteur. Il avait également justifié son départ : "Je ne quitte pas The Voice, je fais simplement une petite pause cette année, à un moment important de ma vie.Je prépare depuis de longs mois un projet qui nécessite beaucoup de temps et d'implication de ma part, ce qui est momentanément incompatible avec l'engagement indispensable pour participer à l'émission et coacher de futurs talents." Il avait ensuite donné rendez-vous à ses fans pour découvrir prochainement son nouveau projet "artistique et créatif plein de surprises, de découvertes et de rencontres". Patience...