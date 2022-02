Patrick Balkany a trouvé une parade pour ne pas retourner en prison !

La justice 0, Patrick Balkany 1. Décidément, le couple Balkany n'est pas du genre à s'arrêter à une décision de justice. Comme nos confrères du Parisien le révèlent ce samedi 5 février 2022, Patrick Balkany semble avoir trouvé une parade pour ne pas retourner derrière les barreaux. L'homme politique a rendu public aujourd'hui un certificat de santé rédigé par un professeur de chirurgie digestive qui stipule que "l'état de santé de Mr Patrick Balkany est peu compatible sur le plan médical avec sa mise en détention".

Dans ce courrier rédigé le 20 janvier 2022, le chirurgien personnel de Patrick Balkany fait la liste des différents pépins de santé de l'ancien maire. Il évoque une hospitalisation en urgence fin 2019, une ablation endoscopique d'un polype début 2020, une autre hospitalisation en urgence fin 2020 et l'ablation de dix polyadénomes fin 2021. Dernier problème de santé en date d'après le fameux document, une hernie inguinale fraîchement soignée. Etonnamment il semblait plutôt en forme quand il a été filmé par des caméras en train de danser lors de la fête de la musique 2020 ...

Sur le document dévoilé par le parisien, on peut également lire, "en conclusion, l'état de santé de M. Patrick Balkany reste très précaire et requiert un suivi médico-chirurgical gastro-entérologique, cardiologique et rhumatologique étroit et régulier, peu compatible sur le plan médical avec sa mise en détention". Toutefois, ce certificat ne signifie pas encore que Patrick Balkany est tiré d'affaires. La cour d'appel d'Evreux va sans aucun doute demander sa propre expertise médico légale pour confirmer les déclarations du médecin personnel de l'homme politique déchu... et si son état est compatible avec la détention. Pour rappel, il existe un hôpital-prison à Fresnes...

L'AFP rappelle que Patrick Balkany avait été incarcéré le 13 septembre 2019 après avoir été condamné pour une "fraude fiscale massive" à quatre ans de prison. Il avait été libéré, très amaigri , le 12 février 2020 pour raison de santé, avec un contrôle judiciaire léger, après cinq mois passés entre la maison d'arrêt parisienne de la Santé et l'hôpital. Ancienne première adjointe au maire de Levallois-Perret et vice-présidente du conseil général des Hauts-de-Seine, Isabelle Balkany avait elle été condamnée à trois ans de prison sans mandat de dépôt, le tribunal tenant compte de son état de santé, après une tentative de suicide début mai 2019.

La condamnation du couple pour fraude fiscale avait été confirmée le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris, assortie d'une peine de trois ans de prison. C'est ce premier volet d'une vaste procédure de fraude fiscale qui avait abouti à leur placement sous bracelet électronique en mars 2021. En parallèle, le couple a également été condamné fin 2019 pour avoir caché 13 millions d'euros d'avoirs au fisc entre 2007 et 2014. La cour d'appel de Paris doit réexaminer le 9 février le quantum des peines mais le renvoi de ce procès est "probable", selon une source proche du dossier.