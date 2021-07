Patrick Timsit a failli mourir dans un attentat à l'âge de 2 ans : "Il y a eu une bombe"

Voilà une triste histoire pour Patrick Timsit. Lorsqu'il était plus jeune le comédien à l'affiche, ce dimanche 23 juillet 2021, du film Marie-Francine diffusé sur TF1, a survécu à un attentat. Une histoire méconnue qu'il avait partagée sur le plateau de Salut les Terriens !

Face à Thierry Ardisson, l'humoriste de 62 ans était revenu sur un des moments marquants de sa vie. Et au détour d'une discussion sur son retour sur scène après les attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre 2015, l'animateur lui a rappelé un dur souvenir. "Vous connaissez ça, les attentats. En Algérie, vous aviez 2 ans quand vous avez pris une bombe", avait lancé Thierry Ardisson. Un souvenir que Patrick Timsit a ensuite expliqué dans les moindres détails. "Il y a eu une bombe en bas de l'immeuble, la baie vitrée a explosé. J'ai été, paraît-il, sauvé par la bâche. Tous les éclats de verre ont atterri près du petit lit où j'étais pendant la sieste", avait-il expliqué.

Suite à cet attentat, les parents de l'acteur ont alors décidé de prendre la fuite et de se mettre en sécurité. "Mon père a dit à ma mère : 'On s'en va dans une heure.' Elle a eu une heure pour préparer nos affaires et quitter un pays. (...) Je ne pense pas qu'on puisse réaliser l'idée de tout abandonner en une heure, mais c'est possible", avait-il continué.

Il a pris du recul sur la situation

Né à Alger, Patrick Timsit est donc arrivé en France juste après cet événement. "J'y pense plus maintenant que jeune. Jeune, je ne pense pas qu'on puisse réaliser l'idée qu'on puisse tout abandonner en une heure. Et c'est possible", avait-il expliqué sur le plateau. Car ce n'est que depuis qu'il est adulte que ce dernier a réalisé la gravité de la situation. Enfin, au sujet de son éducation, le comédien qui a tiré un trait sur sa carrière solo s'est alors considéré très chanceux d'avoir eu des parents comme les siens. "J'ai eu la chance de ne pas être élevé avec des parents, justement, qui vous disent en permanence : on a tout perdu. C'était mieux là-bas. C'était mieux avant", avait-il ajouté.