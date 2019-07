Pauline Ducruet : Lumineuse en maillot après le mariage de son frère

Tout simplement radieuse. Le 29 juillet 2019, Pauline Ducruet a dévoilé une photo particulièrement estivale sur son compte Instagram, où elle est suivie par près de 69 000 personnes. La peau bronzée, grand sourire et cheveux au vent : l'héritière est lumineuse sur cette photo où elle pose en maillot de bain, face à la mer. Des montagnes, une mer bleu foncé à perte de vue, pas de doute, c'est bien sur les rives de Monte-Carlo que Pauline Ducruet prend la pose. "Keep on smiling" ("gardez le sourire" en français), écrit la créatrice de mode en légende de cette photo, plébiscitée par plus de 4000 personnes.