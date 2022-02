Penélope Cruz : Son sublime défilé de looks au côté d'Antonio Banderas à Madrid

Mostra de Venise, Festival de San Sebastian, Goya Awards, soirées mondaines... Penélope Cruz ne manque jamais une occasion de briller ! Elle s'y est encore employée en assistant à l'avant-première de son nouveau film. La ravissante actrice en a fait la promo à Madrid, au côté d'Antonio Banderas.

C'est dans Compétition Officielle que Penélope Cruz et Antonio Banderas se donnent la réplique. Les deux partenaires étaient à Madrid, ce lundi 21 février 2022, pour en assurer la promo. Ils ont tout d'abord pris part à un photocall à l'hôtel Mandarin Ritz, avant de se rendre au Capitol Cinema pour l'avant-première. Penélope Cruz a sorti le grand jeu pour les deux événements.

Lundi après-midi, Penélope s'est présentée aux photographes entièrement habillée en Chanel, avec une veste et une jupe violettes issues de la collection prêt-à-porter printemps-été 2022. L'épouse de Javier Bardem et maman de deux enfants (Leo et Luna, 11 et 8 ans) s'est changée le soir, enfilant cette fois une robe beige et noire en crêpe de soie imprimée (d'une valeur de 9630 euros), toujours signée Chanel et issue de la collection croisière 2022.