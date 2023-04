Pierre Niney fier de sa compagne Natasha Andrews pour son talent : photos et mots d'amour à son "âme soeur"

S'il est indéniablement fan de Thomas Pesquet, Pierre Niney a d'autres idoles. Acteurs et comédiens, chanteurs sûrement mais également photographes. Et parmi ces derniers, le complice de Jonathan Cohen compte une certaine Natasha Andrews, qui n'est autre que sa compagne de longue date et la mère de ses deux enfants. Si d'ordinaire, c'est la jeune femme de 36 ans qui accompagne son homme dans les grands événements de sa carrière tels que les avant-premières et festivals de cinéma, ce fut cette fois-ci au tour de l'acteur césarisé d'épauler sa douce.

Depuis le 25 mars dernier à la galerie Torri de Versailles, Natasha Andrews expose son travail de photographe dans Les années sauvages au côté d'Artus de Lavilléon. Un événement qui se déroule jusqu'au 14 avril et que Pierre Niney ne pouvait pas manquer tant il était important pour sa moitié. Il a d'ailleurs dévoilé des photos de sa visite et de l'événement dans sa story Instagram (voir notre diaporama.) Et le moins que l'on puisse dire, c'est que si les effluves d'amour et les déclarations se font rares concernant sa vie privée, quand il le décide, Pierre Niney se lâche.

"Bravo Natasha Andrews pour cette magnifique exposition photos, a-t-il fait savoir sur son compte. Je suis si fier de toi et de tes talents. (...) Félicitations à mon âme soeur." Il en a même profité pour faire de la promo et inciter les gens à venir découvrir le travail de sa moitié dont les oeuvres sont visibles "encore deux semaines." Un message loin de toute blague pour l'un des hommes les plus drôles du moment.