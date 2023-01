Pierre Niney indécrochable de sa compagne Natasha, Carla Bruni captivante pour le défilé AMI

Ils ne s'affichent peut-être pas constamment sur les réseaux sociaux pour dévoiler leur quotidien aux nombreux internautes qui les suivent mais lorsqu'il s'agit de sortir, Pierre Niney et sa compagne Natasha Andrews, mère de ses deux filles, Lola (5 ans) et Billie (3 ans), ne sont jamais les derniers. Festivals, inaugurations, remises de prix et Fashion Week, tous les moyens sont bons pour apparaître plus amoureux que jamais devant les photographes. Chose faite ce jeudi 19 janvier.

Le couple s'est rendu dans le 12e arrondissement de Paris, à l'Opéra Bastille plus exactement. Les amoureux n'ont pas assisté au Lac des Cygnes ou autre ballet de danse mais se sont délectés des nouvelles créations d'AMI, la marque créée par Alexandre Matiussi en 2011 et dont Pierre Niney raffole. L'acteur de 33 ans et sa compagne étaient assortis pour l'occasion. Tous deux en pantalons de ville, ils avaient opté pour des vestes beiges de la griffe en guise de hauts. Main dans la main, Pierre et Natasha ont fixé l'objectif, magnétiques, avant d'assister au spectacle.

Pas de mari à l'horizon pour Carla Bruni. C'est en solo que la chanteuse a, quant à elle, honoré l'invitation du créateur. L'artiste de 55 ans, rentrée de la tournée des Enfoirés à laquelle a assisté Jérémy Frérot, s'est mise sur son 31 pour voir défiler Charlotte Rampling notamment. Crinière de lionne au top, Carla Bruni avait opté pour une tenue décontractée mais bien stylée, incluant bottines, jean brut évasé, veste en cuir noir et sac à main assorti signé AMI. Un bel hommage à Alexandre Mattiussi, star du jour.

AMI, fédérateur de vedettes

Comme pour toutes les grandes marques de la mode, les stars se sont rassemblées pour l'événement. La magistrale Catherine Deneuve était de la partie, non loin de Jeanne Damas, du chanteur américain Usher, de Noah Schnapp, star de Stranger Things, Xavier Dolan ou encore Lena Situations, renversante et très perturbante dans sa robe transparente qui laissait presque tout voir de son intimité.

Et ces rassemblements de qualité sont loin d'être terminés. Si la Fashion Week homme s'arrête ce dimanche, ce n'est que pour laisser sa place à la semaine de la Haute Couture printemps/été 2023 où des griffes comme Dior, Schiaparelli, Gianbattista Valli, Chanel, Elie Saab, Valentino ou encore Jean-Paul Gaultier s'apprêtent elles aussi à briller.