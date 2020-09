Prince Harry : 1er anniversaire loin de tout, mais "plus heureux que jamais"

Cet anniversaire est décidément une étape importante pour le prince Harry : en soufflant ses 36 bougies ce 15 septembre 2020, le duc de Sussex fête non seulement son premier anniversaire depuis son départ de la monarchie britannique, mais il atteint également l'âge auquel sa mère Diana a trouvé la mort en 1997. Pour autant, face à une telle étape de sa vie, le Britannique serait "plus heureux que jamais".

"Voilà un homme très heureux de son mariage, de sa vie de famille et qui s'épanouit dans sa vie professionnelle, a rapporté à Vanity Fair l'expert royal Omid Scobie, auteur de la biographie événement sur les Sussex et le Megxit, sortie cet été. C'est le moment où il peut s'asseoir et dire 'Je l'ai fait'. Il a trouvé le bonheur." Même son de cloche pour l'auteure Ingrid Seward : "Il peut pleinement fêter son anniversaire. Il embrasse sa nouvelle vie et tout est une aventure, désormais. Il est très rapidement passé à autre chose, et je pense que son ancienne vie ne lui manque pas du tout."

Si sa décision de quitter la Couronne n'a pas manqué de secouer le palais de Buckingham en début d'année, le prince Harry a vu sa situation s'améliorer ces dernières semaines : il a emménagé dans une magnifique villa de Santa Barbara avec Meghan Markle et Archie (1 an), il a décroché un contrat en or avec Netflix pour jouer les producteurs et il a remboursé ses dettes laissées outre-Manche. Les relations avec sa famille se seraient quant à elles améliorées, y compris avec le prince William, particulièrement touché par le départ précipité de son frère. Mardi sur leur compte Instagram, le duc de Cambridge et son épouse Kate Middleton ont souhaité un joyeux anniversaire à Harry, avec une drôle de photo de souvenir. Simple formalité pour faire bonne figure ou illustration sincère d'un réchauffement royal ? Quoi qu'il en soit, il faudra s'armer de patience avant d'espérer les retrouver réunis.